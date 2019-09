Smrtící choboty, ohňové kočky, torpédoví delfíni - zvířecí zbraně na výstavě v drážďanském muzeu

Hannibal při tažení z Hispánie, nynějšího Španělska, vzal stádo 40 bojových slonů. Podle nejnovějších pramenů mu po přechodu Alp zbyl jen jeden, vypadá to, že použití tlustokožců v bitvě u Caen je asi legenda. Ale v bitvě u Zama, 202 př. n. l., si to se slony Římané opravdu užili, Kartaginci jich nasadili rovnou stovku. Jenže Římané si dokázali poradit. Nechali slony projít svými řadami, pak jim podťali šlachy a byl konec. Slonů i Kartaginců. Koně jsou jako bojový prostředek známí tisíce let.