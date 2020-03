Šluknovský zámek hostí putovní výstavu Fenomén Igráček

Renesanční zámek ve stylu saské renesance vybudoval Arnošt ze Šlejnic ve 2. polovině 16. století na místě pozdně gotické tvrze. Po požáru Šluknova roku 1577 upadl Arnošt do těžké finanční situace, a tak přešlo šluknovské panství do rukou Albrechta ze Šlejnic.

V roce 1618 se majitelem stal Ota Starschedel, rytíř ze Starschedelu. Pro účast na stavovském povstání mu byl zámek zkonfiskován a prodán hraběti Volfu Mansfeldovi. Jakožto dědictví se pak zámek ocitl v majetku Harrachů, kteří jej vlastnili až do roku 1876.

Poté jej zakoupil saský komerční rada a poslanec Arnošt Grumbt. Jeho potomci drželi Šluknov až do roku 1935, kdy se posledním majitelem zámku stal Ervín Leopold Nostitz-Rieneck.

„Šluknovský zámek - fénix, jenž vstal z popela. Šluknovský zámek se po ničivém požáru v roce 1986 a dvacetiletém chátrání opět zaskvěl ve své obnovené kráse a nabízí prvorepublikový prohlídkový okruh s průvodcem, který je věnovaný poslednímu majiteli šluknovského panství Ervínu Leopoldovi Nostitz-Rieneckovi. Při prohlídce můžete obdivovat zručnost současných řemeslníků, kterým se podařilo, aby zámek doslova vstal z popela. Při rekonstrukci dobových prostor Šluknovského zámku bylo rozhodnuto věnovat prohlídkový okruh právě době první republiky a Ervínovi, který byl posledním majitelem šluknovského panství a zámku. Během prohlídky se tak dozvíte o každodenní době první republiky, o Ervínových zálibách v lovectví a jezdectví, nebo navštívíte dětský pokoj dcery Amálky. Zájemci mohou nahlédnout i do prostoru zámecké půdy,“ uvádí Ing. Bc. Ivana Lukešová, vedoucí Odboru kultury ve Šluknově.

„Šluknovský zámek, to není jen prohlídkový okruh, ale také řada kulturních akcí a výstav, které se zde pořádají. V letošním roce do zámku, kromě Fenoménu Igráček, zavítá také např. Pat a Mat, Lucemburské opráski a mnoho dalších výstav. V přízemí mohou návštěvníci města navštívit Regionální informační centrum města a zámeckou kavárnu, která nabízí až 12 druhů kávy z rodinné pražírny,“ dodala Ivana Lukešová.



Výstava pod názvem Fenomén Igráček proběhne v prostorách Šluknovského zámku od 4. března do 31. května. První den bude zahájena slavnostní vernisáží, při které budou představeny originální figurky Igráčka. Ty speciálně pro tuto výstavu graficky zpracoval Miroslav Svoboda. Představí posledního majitele zámku hraběte Ervína Leopolda Nostitze – Rienecka a Ing. Františka Bienerta, zakladatele místní turistiky. Fenomén Igráček představí populární figurku v nejrůznějších povoláních a charakterech, v historických i moderních variantách.