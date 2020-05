Složenky na platbu poplatku za odpad a psy bude Frýdek-Místek rozesílat až v červnu

„Poplatek za komunální odpad je neměnný od roku 2007. V roce 2016 od něj byly osvobozeny děti do tří let a od letošního roku se osvobození rozšířilo o děti až do 6 let. Na stejné úrovni jako v minulých letech zůstává také výše poplatku za psy. Nově jsou od poplatku za psa osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P,” připomenul primátor Michal Pobucký.