Slovácké divadlo uvede v české premiéře kanadské queer drama Tom na farmě

„Kromě toho, že je hra velmi dobře napsaná a nabízí krásné postavy, pro herce tak výborné příležitosti, obsahuje zároveň velmi mnoho aktuálních témat, o kterých si myslím, že je na divadle potřeba mluvit, respektive hrát. Jedním z nich je bezesporu homofobie, která dle mého mínění není v naší společnosti jen ojedinělým prvkem. Ale ačkoliv by se mohlo zdát, že z pozice své "atraktivity" jde o téma hlavní, není tomu tak. Je to jen rozbuška,” uvedla režisérka Tereza Říhová.

Hra vypráví příběh mladého muže Toma, který přijíždí z velkoměsta na farmu na pohřeb do rodiny svého přítele. Je to prostředí, kde nic není, jak se zdá, a kde říkat pravdu se moc nevyplácí. Tom postupně nedobrovolně zapadá do rodinných vztahů i lží. Vysvobozením z manipulativních vazeb však pro všechny může být pouze pravda.