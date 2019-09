Skupina AGEL otevřela v Ostravě Vyšší odbornou školu zdravotnickou

„Po úspěšných dvou letech provozování střední zdravotnické školy jsme se rozhodli posunout vzdělávání v oblasti zdravotnictví ještě dále a nabídnout možnost studia i zájemcům o vyšší odborné vzdělání. Jak se za dva roky ukázalo, zájem o studium i práci ve zdravotnictví mladí lidé mají, a my jsme rádi, že to můžeme být právě my, kdo jim teoretické i praktické vzdělání v tomto prestižním oboru může nabídnout,“ uvedl Ing. Vladimír Janus, ředitel AGEL Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické.