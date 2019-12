Skrývá studna na zámku ve Zbirohu zlato, dokumenty, jantar?

Zbiroh je dnes moderní zámecký objekt, ale bývala to nedobytná pevnost, s dělovými baštami, příkopy, náspy. Důležitým prvkem je studna, prý nejhlubší ručně hloubená v Evropě, s hloubkou 163 metry. Je v tvrdém buližníku, hloubení trvalo asi 80 let.

Při úpravách zámku se zjistilo, že v hloubce 80 metrů je betonový příklop. Než se k němu dostali, museli specialisté vyklidit mnoho metráků odpadu. Na dně se našly zkorodované zbraně, pozůstatky dokumentů (vystaveny v zámku) a zazděné přístupy do bočních chodeb. Jsou prý zajištěné výbušninami, návrh na jejich vyhození do povětří na dálku se nesetkal s pochopením. Studna by mohla posloužit jako velká hlaveň. Přitom jsou ve hře stále spekulace, co mohou postranní chodby ukrývat. Mluví se i o Jantarové komnatě, zlatu, archívu SS…