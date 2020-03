Skautská pomoc ve spolupráci s městem Habartov jede na plné obrátky

Naplno se Skautská pomoc rozjela 16. března a ihned od počátků bylo jednou z priorit šití a následná distribuce roušek. Nejprve šlo o to zabezpečit lidi, kteří vykonávají povolání, která jsou v této době nepostradatelná pro druhé. Balíčky roušek i s letáčkem vysvětlujícím, jak o ně správně pečovat, tak putovaly do nemocnic, na zdravotní středisko, do obchodů, na poštu, do domu s pečovatelskou službou, na úřad.