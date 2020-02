Škapulíř jako ochránce před vším zlým na výstavě v Muzeu města Praha

Pověru církev vehementně kritizovala a mnohé náboženské předměty zakazovalo právě proto, že se užívaly jako amulet, nikoliv že by byly z hlediska obsahu, použitého obrázku či provedení závadné. To byl také úděl vystavených tzv. nepravých škapulířů. Ani zákazy, ani kritika však neměly zásadní vliv a na jejich oblibu," informovala Martina Hoffmanová, tisková mluvčí Muzea města Prahy.

„Jednalo se o kombinaci a kumulaci různých typů medailek, pečetí, svatých obrázků, tisků modliteb, požehnání i úryvků z bible. Součástí škapulíře byly posvěcené části rostlin (kočičky), zrna kadidla apod. To vše se shromažďovalo podle jednoduchého pravidla: čím více, tím lépe. Soubor se slepil dohromady a vložil do textilního sáčku, zdobeného často výšivkou. Sáček zašili tak, že se nepočítalo s jeho otevřením. Nosil se na krku, ale mohl se vkládat také do krovů domů, aby zajistil ochranu proti úderu blesku, v hospodářských staveních měl chránit ustájený dobytek, drůbež, úrodu. Složení škapulíře mělo zajistit komplexní ochranu a pomoc proti zlu působícímu na duši i tělo, proti přírodním silám a nadpřirozeným formám zla,” dodala Martina Hoffmanová.