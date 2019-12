Silvestrovský běh Hrabovou načal čtvrté desetiletí konání závodu

V roce 1989 se závodu zúčastnilo 58 závodníků z toho žen bylo osm, teplota - 3 stupně C. Po třiceti letech tedy v roce 2018 se závodu celkem zúčastnilo 3 275 účastníků. Nejmladším závodníkem byla Anežka Svobodová, která v roce 2016 měla 5 let. Nejstarší závodník běžel v roce 2005. Josefu Bernatíkovi bylo tehdy 85 let. Největší zima, a to -10 stupňů Celsia, byla na Silvestra dopoledne v roce 1996. Naopak nejtepleji bylo v roce 2017, +9 stupňů Celsia.