Šijte roušky a pomozte Životu dětem pomáhat

„Pokud se do naší výzvy zapojí hodně lidí, budeme moci roušky nabídnout na e-shopu a pomůžeme těm nejpotřebnějším. Maminky se o zdraví svých vážně nemocných dětí bojí neustále. Dneska o to více, protože jejich snížená imunita by se koronaviru nemusela tak lehce ubránit,“ pokračuje Maria Křepelková.