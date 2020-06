Sezona parních vlaků s opravenou lokomotivou začne o víkendu na úzkokolejce Osoblažka

Parní vlaky budou v červnu jezdit také v neděli a vlaková souprava se poveze na světové vlně. „Zapojili jsme se do projektu Moravskoslezského kraje Máme světový kraj, který Osoblažskou úzkokolejku připodobňuje k slavnému expresu do Bradavic z populárního Harryho Pottera. Projekt se snaží přilákat tuzemské turisty do našeho kraje. Díky podpoře uvažujeme o rozšíření provozu nebo ho prodloužíme do října,“ doplnil David Chovančík ze Slezských zemských drah.