Šestnáct streetových tanečníků si podmaní Karlín

Red Bull Dance Your Style nemá žádnou odbornou porotu, můžete to tak být právě vy, kdo rozhodne o vítězi, který se 12. října s dalšími výherci národních kol ze 30 zemí světa utká o absolutního krále ve street dance. Své rozhodnutí ale nemusíte nechat náhodě. Seznamte se s kompletní šestnáctkou tanečníků a tanečním stylem, kterému se věnují, a vyberte si svého koně.

Koncept Red Bull Dance Your Style je jedna velká show. Tanečníci se vždy potkají v souboji jeden na jednoho a jen diváci rozhodnou, kdo se skvěle trefil do hudby, kdo měl větší charisma a kdo je dokázal lépe vtáhnout do děje. Na tenhle battle se ale nedá připravit, nikdo neví, co nakonec DJ Wee pustí za song. Může to být jak Madonna, Britney Spears, tak i Queen. Maličkosti rozhodují.