Sbírka Srdce dětem nadělí ještě před Vánocemi dětským pacientům 38 milionů korun

Všem patří opravdu velké poděkování, vlastně jen velmi obtížně hledáme slova díků, která by mohla dostatečně vyjádřit náš vděk. Je to nesmírná pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi, které se bez podpory nás ostatních neobejdou. Ujišťujeme, že peníze poputují tam, kde jsou skutečně potřeba,” uvedla ředitelka neziskové organizace Život dětem Maria Křepelková.

„Události propojující charitu s kulturou jsou pro návštěvníky vždycky lákavé, obzvlášť teď v adventním čase. My sami je máme rádi, protože na nich vždycky panuje krásná atmosféra. Naše poděkování patří všem vystupujícím umělcům a rádiím Evropa 2 a Frekvence 1, která se i letos do tohoto krásného projektu s námi pustila. Program běžel od odpoledne až do večera a na jevišti se vystřídala řada umělců. Jsme rádi, že jsme mohli poděkovat jednak firmám, které nám v rámci koncertu předávaly šeky pro nemocné děti a také široké veřejnosti za celoroční přízeň, a to nejen v projektu Srdce dětem. Bez otevřených srdcí laskavých lidí bychom my pomáhat nemohli. Všem z celého srdce děkujeme,” doplnila Maria Křepelková.