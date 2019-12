Sbírka na opravu frýdeckého evangelického kostela vynesla téměř půl milionu korun

„Pilotní sbírka v rámci programu Daruj F≈M dopadla nad očekávání dobře. Lidé přispěli na opravu evangelického kostela částkou 290 tisíc korun. Jedná se o opravu kulturní památky a ty bychom měli chránit, patří k naší historii, vypovídají o vývoji naší společnosti. Všem, kteří do sbírky přispěli, patří poděkování,“ řekl náměstek primátora Jakub Míček.

„Evangelický kostel pochází z roku 1910 a již nutně potřebuje opravu fasády. Tu tvoří děrované cihličky, do kterých zatéká, a vlivem vlhkosti jsou velmi poškozeny i omítky interiéru. Díky vybrané částce může evangelická církev požádat o dotaci z Norských fondů, kde je jednou z podmínek desetiprocentní spoluúčast realizátora projektu, tedy církve. Ta teď díky sbírce tuto podmínku splňuje,“ uvedl náměstek primátora Marcel Sikora.

Uzavřením této sbírky program Daruj F≈M nekončí. Mohou do něj být zařazeny další sbírky ve prospěch občanů města a jeho blízkého okolí. Návrhy na jejich pořádání mohou podávat i sami občané. Žádost následně projedná rada města, která také rozhodne o tom, zda ji do programu zařadí a sbírku vyhlásí. Současně se může konat i několik sbírek najednou.

„Sbírky zařazené do programu Daruj F≈M město finančně podpoří, a to buďto stejnou částkou, jakou se podařilo vybrat od lidí, takže se částka zdvojnásobí, nebo se předem stanoví limit, tedy maximální částka, kterou do sbírky město přispěje. V rozpočtu města je na rok 2020 v rámci programu Daruj F≈M alokováno 550 tisíc korun,“ doplnil primátor Michal Pobucký.