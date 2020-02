Sběratel Vítězslav Tichý představí v Kroměříži výstavu plakátů kultovních československých filmů

Sbírám vše, co se týká československé kinematografie. Tedy nejen plakáty. Těch mám zhruba 4 000. Mám téměř kompletní sbírku československých filmů. Z období let 1930 – 1990 mi chybí z celovečerních hraných filmů pouze 7 titulů. Rovněž porevoluční tvorbu mám téměř kompletní a navíc mám i značnou část dochovaných filmů němé éry. Rozsáhlý je dokumentační archiv, téměř 2 000 tisíce knih, periodika od konce 20. let minulého století (Studio, Kurýr, Kinorevue, Film a doba, Film a divadlo, Kino, Cinema…). V evidenci mám více než 45 000 osobností, které zasáhly do naší kinematografie.