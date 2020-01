S Václavem Havlem dnes souvisí dvě výročí. Letošní zimu „získal“ nové památníky i v Ústeckém kraji

Dnes, 4. ledna, je to přesně osm let od chvíle, co do rodinné hrobky uložena urna s popelem exprezidenta Václava Havla, jehož odkaz je stále živý. Důkazem jsou nově vznikající pietní místa nebo obelisky. Jeden z nich je vystaven od zimy v Chomutově, další přibyl v prosinci například v Podbořanech.