Romové letos oslaví svůj den on-line Galavečerem Z obýváku do obýváku

„Dávno před tím, než jsme věděli, co naši společnost a celý svět čeká, jsme za téma letošních Oslav zvolili prohlášení ‚Všichni jsme Romové‘. Chtěli jsme tak poukázat na nutnost solidarity, vzájemnosti, pochopení a potřebu hledání cest ke sjednocení i ve chvílích, kdy to není jednoduché. Právě teď, více než kdy jindy, pociťujeme, že jsme všichni na jedné lodi, že jsme v tom všichni spolu, a že společně čelíme ohrožení, které nezná barvy pleti, původ, ani míru bohatství. A jedině společně to také můžeme zvládnout. Berme to jako příležitost naučit se vše, co nám tento výjimečný stav věcí nabízí,“ říká David Tišer, který se při online oslavách ujme role moderátora.