Rok 1989 v Kadani: Historik vzpomínal na školníka, který vyhrožoval vyhazovem

Na začátku návštěvníci zhlédli část dokumentu s Václavem Havlem, když dorazil 12. února 1990 do Kadaně. Filmový snímek objevil lékař Jan Voráč před deseti lety během stěhování.

„Pro mě to byl šedivý komunistický den jako každý jiný. Až s dalšími událostmi si uvědomíte, že se v Praze něco stalo. Navíc jsme žili na samotě na Jezeří,“ připojil Jaroslav Stejný, bývalý kastelán zámku Jezeří.

Ve Svobodném slově 18. 11. prý vyšla jen noticka, že byla demonstrace. „Zásadnější informace zazněla v pondělí, když jsem šel do školy. Vytáhl jsem Svobodné slovo ze schránky, už tam byla fotka a větší článek a dal jsem to ve třídě na nástěnku,“ vypráví a dodává: „My jsme byli už taková zpolitizovaná generace. Bavili jsme se o socialismu s lidskou tváří. Přitom jsme byli zároveň i svazáci. Já jsem tajně vedl skautský oddíl.“

Do Čech na diskuzi zavítal i emigrant Daniel Vereš. „Mně bylo tehdy 10 let. Nacházel jsem se s rodiči v západním Německu, kam jsme několik měsíců předtím utekli."

Starostovi Jiřímu Kulhánkovi bylo 27 let a učil na základní škole. „Večer jsem otevřel Hlas Ameriky. Pořád jsem se těšil, až to praskne. Od 15 let jsem si nepřál nic jiného."