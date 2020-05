Revitalizace nejzelenějšího sídliště Riviera ve Frýdku-Místku se pomalu, ale jistě rozjíždí

„Máme již zpracovanou studii, která poskytuje ucelenou představu o přeměně sídliště. Nyní necháváme zpracovat projekty na realizaci úprav v jednotlivých lokalitách sídliště, o kterých si z velké části rozhodli tamní obyvatelé. Mohli si vybrat, co chtějí mít tak zvaně pod svými okny. V dotaznících, které jsme jim roznesli do schránek, měli na výběr z několika možností. Ve většině případů si přeji nová parkovací místa, zatravnit staré a nepoužívané asfaltové plochy a odstranit betonové zídky, klepáče i sušáky na prádlo, kterých je na sídlišti budovaném v 70. letech minulého století více než dost. Pod okny chtějí mít záhony s trvalkami a květinové loučky. A samozřejmě chtějí i dětská hřiště a hřiště na míčové sporty,“ řekl primátor Michal Pobucký.

V současné době se budou zpracovávat jednotlivé stupně projektové dokumentace, tedy dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provedení stavby, a to pro tři lokality sídliště Riviera. Lokalitu č. 1, která je dána ulicemi Frýdlantská, Myslivečka a 28. října, dále lokalitu č. 4 danou ulicemi 1. máje a 28. října a lokalitu č. 8 vymezenou ulicemi Josefa Suka a Frýdlantská.

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace je několikaměsíční činnost, v návaznosti na všechny zákonem stanovené lhůty by mohla být hotova zhruba za 9 měsíců. Následně by se vypisovala zakázka na zhotovitele a až poté by se mohlo začít s úpravou sídliště, nejdříve tedy v příštím roce.