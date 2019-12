Rehabilitační lékařka radí, jak bezbolestně přežít předvánoční čas i Vánoce

„Aniž si to uvědomujeme, tento stav působí na několik zásadních skupin svalů, které se ve stresu stáhnou, jsou pak přetížené, bolí a omezují rozsah pohybu. K takovým bolestem patří nejčastěji bolesti šíjových svalů a následně bolesti hlavy. Mohou se přidat závratě a rozmazané vidění,“ varuje MUDr. Barbora Zbránková, předsedkyně představenstva Nemocnice Český Těšín a primářka rehabilitačního oddělení s tím, že mnoho pacientů s těmito potížemi naivně očekává rychlou, účinnou rehabilitaci, aby se mohli co nejrychleji vrátit do předvánočního shonu.