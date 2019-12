Recitál plný hudebních kontrastů nabídne ve Smetanově síni Obecního domu varhaník Pavel Svoboda

Krátce předtím, než rozezní královský nástroj ve Smetanově síni Obecního domu , se Pavel Svoboda podělil o pohled na vzácné varhany: „Varhany v Obecním domě - to je taková srdcovka. Tak nádherný nástroj v centru metropole a přitom relativně málo využívaný. Velký dík patří řediteli Obecního domu panu Vlastimilu Ježkovi a vedení Symfonického orchestru FOK, že se díky jejich spolupráci po letech vrátil alespoň malý cyklus varhanních koncertů do Smetanovy síně Obecního domu. Pro nástroj je totiž nejhorší, když se nepoužívá v plném rozsahu.”

„Na program vánočního koncertu 21. prosince jsem zvolil takovou "směs" francouzského symfonismu (konkrétně slavné skladby Widora a Boëllmanna) s barokními a soudobými skladbami s vánoční tématikou. Zazní variace na francouzskou vánoční píseň od M. Corretta a C. Balbastera, soudobou hudbu budou reprezentovat Thierry Escaich a Luboš Sluka. Budou to velké kontrasty, myslím, že to je něco, co varhanním koncertům občas chybí. Zajímavý je také čas koncertu v 11 hodin, což láká k výletu do Prahy s dobrým obědem,” vystavil pozvánku sám interpret.