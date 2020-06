Radnice v Bohumíně částečně obnovila provoz odboru dopravy

„Tři ze sedmi zaměstnanců, kteří byli kvůli kolegyni s pozitivním testem na covid-19 v karanténě, se po dvou odběrech s negativním výsledkem vrací do práce. U dalších na testování zatím čekáme. Provizorně jsme proto ode dneška spustili dopravní agendu. K dispozici bude zatím jen výdej nových řidičských průkazů a registračních značek pro auto či motorku z depozitu. Zároveň už bude možné složit zkoušku k získání řidičského oprávnění. Ostatní agenda pro řidiče dostupná zatím nebude,“ uvedla tajemnice bohumínské radnice Eva Giecková s tím, že ve zcela výjimečných a urgentních případech lze volat na číslo 596 092 206.

Evropské opatření se týká dokladů, kterým vypršela platnost od 1. února 2020 do 31. srpna 2020. V praxi to tedy znamená, že pokud řidičák přestal platit 30. března 2020, tak díky evropskému nařízení automaticky platí až do 30. října 2020.