Radní ve Frýdku-Místku rozhodovali o dotacích pro sociální oblast

V rámci sociální oblasti získává již pravidelně každým rokem od města jeden milion korun místní nemocnice. Zaručuje jí to smlouva o spolupráci, ve které se město zavázalo finančně přispívat na pořízení zdravotnické techniky, s cílem zvýšit kvalitu a zlepšit podmínky léčebné a rehabilitační péče jak pro ambulantní, tak hospitalizované pacienty nemocnice, která je krajským zařízením.

„Z programu navrhujeme přidělit 200 tisíc korun společnosti Adra, a to na realizaci nového projektu Podpora dětí s autismem a jejich rodin. Částku ve výši 50 tisíc by měl dostat Mobilní hospic Ondrášek a mobilní hospic Strom života, poskytovatelé hospicové péče přímo u klientů v domácnosti. Současně s tím navrhujeme podpořit projekt Mobilní hospicové péče, kterou provozuje Charita Frýdek-Místek, a to v částce 100 tisíc korun,“ informoval náměstek primátora Marcel Sikora.