Pyrotechnici budou v muničních skladech ve Vrběticích pokračovat i v příštím roce

„Pyrotechnické práce pokračují v epicentru explozí skladovacího objektu č. 12, včetně ohledání místa. Nyní se nacházíme u sektoru 400 a zbývá dokončit posledních 50 sektorů. V létě jsme vyčistili 34 hektarů a po skončení podzimní sezony a přechodu do zimního období, pravděpodobně v první polovině prosince, uvolníme vlastníkům dalších téměř 44 hektarů pozemků,“ sdělil Jaromír Tkadleček.

Podle Tkadlečka to bude poslední teritorium, které lze uvolnit do doby, než z vrbětického areálu pyrotechnici odejdou. Celé léto pracovali intenzivně ve dvousměnném režimu, od 1. října přešli na jednosměnný provoz a s tím souvisí i změna v uzavírání komunikace mezi obcemi Haluzice a Lipová od 7,30 do 18 hodin.