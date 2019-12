Původně Rostislav Chroust zpíval dětem a včelám, nyní vydal své CD a koncertuje

„Odmala jsem tíhnul k hudbě a zpěvu. Už v kočárku jsem vydával ohlušující zvuky," vzpomíná na dávné začátky Rostislav Chroust. Hudbu ale bral tak jak přicházela. Poslouchal Pavarottiho, Queen i Karla Gotta. „Se sluchátky na uších jsem vstupoval do vlastního světa a snil o budoucnosti v hudbě,” prozrazuje umělec.

Sám brzy usoudil, že je čas myslet na sebe a dělat radost nejen včelám na zahradě. A tak zašel do hudebního studia, nazpíval pár písní a pochlubil se s nimi na sociálních sítích. Ohlas byl tak veliký, že Rostislav Chroust začal nejen koncertovat, ale vyšla mu i jeho první CD.

„Miluji české a moravské písničky a tak na mém CD naleznete 15 skladeb, které těší mé posluchače právě na koncertech, které absolvuji společně se svým kolegou a kamarádem Milanem Sulejem. A právě naše spojení lidových a operních či muzikálových skladeb posluchače na našich koncertech baví. V těchto dnech jsme pak do repertoáru zařadili i písně s vánoční tematikou a koledy. Možná, že někdy vznikne i deska vánoční, ale to nebudeme předbíhat,” upřesnil Chroust, kterého kontakt s diváky a posluchači prý pozitivně nabíjí.

„Splnil se můj životní sen. Dělám radost lidem na koncertech a teď už i na svém vlastním CD. A tak co vzkázat lidem, než to... Zpívejte lidičky, ty naše písničky... Je to i mé osobní motto,” dodal Rostislav Chroust.