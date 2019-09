Psí den s Prahou 13 přilákal mnoho návštěvníků i známých osobností

„Není to přirozené, nejsem jejich příznivcem,” říká o množírnách Jakub Kohák, který sice obvykle žertuje, ale tuto problematiku nebere na lehkou váhu.

David Kraus měl donedávna pejsky dva. „O milovaného parťáka, kterého jsem měl 13 let, jsem teď přišel, tak jdu na tuhle akci na jeho počest,” říká o bostonském teriéru Hugovi. Ten za svým páníčkem dokonce několikrát vběhl na jeviště uprostřed hraní a zajistil tak Davidovi plno legračních historek. Smutek po ztrátě věrného přítele se mu daří částečně zahánět díky fence Evelíně. Stejně jako ostatní i David Kraus nabízel pejsky z útulků k adopci.

Zkušenou pejskařkou je i Mahulena Bočanová. Její bulteriér Umbro je roky součástí rodiny a život bez psa považuje herečka a moderátorka za neúplný. „On mi rozumí všechno, běžně spolu mluvíme a já rozumím, co mi říká přes jeho oči, takže si povídáme zcela běžně,” říká o svém pejskovi. Umbro budí respekt a dokáže svou smečku ochránit. „Dvakrát u nás přelezl někdo přes plot a on ho srovnal v pár vteřinách. Nebojím se s ním spát i při otevřených verandách, nikdy nezklame.”

Vrcholem sportovního zápolení byly dostihy a především tradiční skok do výšky pod dohledem komisaře z agentury Dobrý den, která zapisuje oficiální české rekordy do knihy rekordů. Na tuto disciplínu trénovali někteří pejskaři a psi dlouhé měsíce. Do Lužin dorazili dokonce i čtyřnozí skokani ze Slovenska. Nový rekord sice letos nepadl, ale skokani připravili divákům pořádně napínavou show. Nakonec vyhrála Zara s paničkou Andreou. Fenka skočila krásných 135 cm, což je Vyrovnaný rekord z minulého roku. Loňský rekordman se umístil na druhém místě.