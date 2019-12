Prvorepublikový bunkr v Bohumíně se o Vánocích netradičně otevře veřejnosti

Zjistit, jak trávili Vánoce vojáci v prvorepublikovém pohraničním bunkru, mohou zájemci v sobotu 21. prosince v bohumínském srubu Na Trati. Ten se pro veřejnost mimořádně otevře od 16 do 20 hodin.

„K vidění budou nové repliky vojenských uniforem ze třicátých let. Příchozí se mohou vžít do rolí vojáků a pozorovat okolí přes uzávěry střílen. Vyzkoušet si mohou obsluhu telefonního přepojovače, pevnostní ventilátor nebo ruční výtah na přepravu munice. Zdatnější návštěvníci zkusí, kolik síly je třeba k otevření pancéřových dveří do objektu,“ upřesnil Michal Hejda z bohumínského klubu vojenské historie s tím, že atmosféru celé akce dokreslí vánoční osvětlení pěchotního srubu.