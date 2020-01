První výročí projektu oslaví Integrace 3P soutěží o hokejky Tomáše Urbana

Loni v lednu zhruba po roce příprav Integrace 3P, z. s. spustila nový projekt Vostrá pomoc. Ten se ve své podstatě začal rodit již v roce 2017 a do světa byl slavnostně vypuštěn 19. ledna v pražském OC Štěrboholy za vydatné podpory zpěvačky Olgy Lounové, producenta, režiséra a herce Petra Jákla, jeho manželky Romany Jákl Vítové, zprávařky Kristiny Kloubkové, projekt podpořila i moderátorka Andrea Anthony, tehdy ještě Košťálová.

Jak a proč projekt vlastně vznikl? Integraci 3P, z. s. oslovovalo stále více lidí, kteří chtěli pomoci svým kamarádům, kteří byli dříve aktivními sportovci a po své sezoně se nedokázali adekvátně zařadit do společnosti a potýkali se se zdravotními problémy a někteří se i zmítali v pasti vlastních dluhů.

Pak už jen stačilo vydefinovat cílovou skupinu se specifickými potřebami a vznikl poradenský projekt. Neziskovka začala aktivně vyhledávat ty, kteří by mohli poradenství potřebovat, ale došlo ke zjištění, že je nutné pomáhat podstatně dříve. Se vstupem do roku 2020 Integrace 3P, z.s. projekt aktualizovala a rozšířila o smysluplnou podporou při vytváření individuálního plánu zdravé budoucnosti náctiletých, bez ohledu na to, zda sportují aktivně či jen rekreačně nebo k tělesným aktivitám příliš velký vtah nemají.