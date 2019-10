První dárci krve "pokřtili" nové odběrové místo ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Nynější Odběrové centrum Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny bude zatím fungovat jednou týdně, a to každé pondělí od 6:30 do 10:30 hodin. Dárci se mohou telefonicky objednat na čísle 543182190, v průběhu října bude spuštěno také elektronické objednávání.

„V zahraničí, kde jsem hrál, je běžné, že hráči podobné akce podporují. Je to věc, která si pozornost zaslouží, dárcovství krve je velmi důležité. My sice v sezoně krev darovat nemůžeme, ale rádi na to upozorníme,” řekl hokejista Tomáš Plekanec.