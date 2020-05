Průvodci šumavskou divočinou nově nabízejí bobří a vlčí výpravy

V nabídce tradičního programu Průvodci divočinou zůstávají mimo jiné oblíbené trasy po Kvildských a Modravských pláních, které se navíc rozšiřují o jednu novou trasu do oblasti horního toku Roklanského potoka. Stejně tak je připraveno jedenáct různých tras v území Chráněné krajinné oblasti Šumava včetně novinky – výpravy za bobry.

„Bobří výprava vede do málo známé oblasti CHKO v okolí malebné říčky Pestřice. Turisty čeká návštěva domoviny bobrů s jejich typickými pobytovými stopami, jako jsou hráze, hrady, nakácené dřeviny nebo i dopravní cesty. Málo známým fenoménem bobří činnosti je i zadržování vody v krajině, a tak se návštěvníci samozřejmě seznámí i s množstvím rybníčků a tůní. Mohu zaručit, že zájemci okusí vodu, tedy životní prostředí býložravých bobrů, na vlastní kůži,” uvedl Vladimír Dvořák, vedoucí koordinátor programů Průvodci divočinou.

Popisuje i další premiérovou destinaci. „Novinková výprava do Modravských plání zavede návštěvníky do oblasti horního toku Roklanského potoka. Do této unikátní, odlehlé a člověkem opuštěné oblasti tak letos zamíří, v rámci čtyř výprav, 32 zájemců,” doplnil Dvořák.