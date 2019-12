Prostějov v korfbalové extralize ztratil první body. Znojmo naopak premiérově slaví

„Neřekl bych, že od nás šlo o ideální výkon. Spíš o takový zodpovědný. Přizpůsobili jsme se pomalé hře soupeře a přišlo mi to takové ospalé. I diváci po zápase říkali, že to byla celkem nuda. Myslím, že důležitý byl fakt, že jsme hráli na domácím hřišti. To nám hodně pomohlo k výhře,“ komentoval brněnský korfbalista Peter Bušík triumf svého týmu 23:15.