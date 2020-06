Přístup plavcům do vody na Vltavě a Malši usnadní nová mola

Českobudějovičtí radní na svém jednání 28. května zadali veřejnou zakázku jednomu dodavateli, a to společnosti PROZAC s.r.o. na koupací mola. Dodání a instalace je do 30. června. Koupací mola usnadní plavcům přístup do vody na obou českobudějovických řekách.