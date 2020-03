Přísnější opatření proti šíření koronaviru uzavřela Ski areál v Orlických horách

Společenské a kulturní akce na plakátových plochách nahradila oznámení, jak si poradit s nákazou koronavirem, která byla doplněna letáky do poštovních schránek obyvatel s potřebnými radami. Nebezpečí nákazy pro pacienty i lékaře bylo doporučeno řešit telefonicky či elektronicky. S vlastním řešením přišla Orlickoústecká nemocnice otevřením samostatného vstupu pro ohrožené nákazou.

V rámci dalších opatření bylo do odvolání uzavřeno Informační centrum města v budově radnice a římskokatolická farnost Děkanství Ústí nad Orlicí odvolala všechny bohoslužby.

Z plánovaných důležitých akcí se v úterý 17. března ruší beseda pro rodiče žáků ZŠ a SŠ Víte, co dělá na internetu vaše dítě?, ve čtvrtek 19. března farmářské trhy na Mírovém náměstí a v pátek 20. března v prostorách Úřadu práce ČR v Ústí nad Orlicí burza práce pro osoby se zdravotním postižením.

S pomocí přichází obchodní společnost Konzum, která ve spolupráci s městem od pondělí 16. března umožní seniorům nad 60 let objednat si dovoz nákupu nebo vyzvednutí léků. Objednávky s nákupním seznamem a kontaktními údaji lze zavolat od 8 do 10 hodin na telefonní číslo 736 516 276 nebo 736 516 277 - nákup bude dovezen v daný den od 15 do 18 hodin se zaplacením v hotovosti bez přirážky za doručení.