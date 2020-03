Primátor vyzývá k nošení roušek, ušité roušky mohou lidé nosit na magistrát

„Někteří sice namítnou, že rouška nechrání před nákazou, že pomáhá pouze těm, co už jsou nemocní zabránit takovému šíření. A přesně to je ten důvod. Nemusíte mít teplotu ani jiné příznaky, ale nemoc už můžete mít a klidně ji šířit dále. Pokud máte roušku, tak se toto šíření omezí,“ uvedl primátor Michal Pobucký,

Roušky jsou nedostatkovým zbožím, primátor už ale o víkendu na sociální síti vyzval občany města, aby se k situaci nestavěli laxně a roušky začali šít doma. Odezva byla velmi pozitivní. Občané města si ihned na sociálních sítích začali sdílet střihy na roušky a radili si. Zároveň se dotazovali, kde by bylo možné ušité roušky odevzdat, aby se dostaly těm, kteří si je sami ušít nemohou nebo neumí. Na magistrátu proto vzniklo sběrné místo.

„Krizový štáb města dnes zřídil sběrné místo pro ušité roušky, a to na magistrátu. Zájemci mohou kontaktovat odbor bezpečnostních rizik na čísle 773 788 654,“ řekl primátor Pobucký s tím, že roušky by dostali zejména sociální pracovníci, kteří by je dále poskytli potřebným.