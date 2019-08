Přijďte v sobotu do ostravské zoo se starým spotřebičem, pomůžete chránit slony ve volné přírodě

Každý, kdo tento den před hlavním vstupem do zoologické zahrady od 9 do 18 hodin přinese a odevzdá starý elektrospotřebič, obdrží dětskou vstupenku zdarma.

Tato akce by měla jak malým, tak dospělým návštěvníkům připomenout, že vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do směsného odpadu. A že je nutné tyto spotřebiče odevzdávat buď do sběrných dvorů, u prodejců elektra nebo na dalších odběrných místech. A navíc recyklací šetříme přirozené prostředí v Africe, kde se vyskytují sloni, gorily a další živočichové. V těchto oblastech se totiž těží kovy pro výrobu elektronických zařízení a tím dochází k devastaci původních biotopů.