Premiérové publikum přijalo hru Tom na farmě neobyčejně vřele, říká herečka Jaroslava Tihelková

Českou premiéru oceňované hry kanadského dramatika Michela Marca Boucharda režírovala Tereza Říhová. O čem představení je a jak reagovalo premiérové publikum?

Bouchardova hra Tom na farmě, je napínavý příběh mladého muže, který přijede na pohřeb svého přítele a zjistí... Víc bych se o příběhu nerozepisovala, abych neprozrazovala všechny zvraty a překvapení, které diváka čekají. Základním tématem hry je lež, násilí, samota a homofobie. Ale nechybí ani humor. Musím říct, že premiérové publikum přijalo tuto hru neobyčejně vřele. Byla to pro nás velká úleva a radost.

Jakou roli v této inscenaci hrajete? Co to je za postavu?

Hraju Agátu, matku mrtvého syna. Se svým druhým, starším synem se stará o chod celé farmy. Je to obyčejná ženská, která pod drsnější slupkou schovává své city a pocity. Je to krásná role, ale to jsou v této hře všechny…

Viděla jste filmovou verzi této hry, kterou režíroval Xavier Dolan?

Přiznám se, že jsem o tomto filmu vůbec nevěděla, a to získal nějaké nominace a ocenění. Když jsme pak začali hru zkoušet, už jsem neměla odvahu se na film podívat, aby mě nějak neovlivňoval a nelimitoval při zkoušení. Ale teď po premiéře si ho už konečně zkouknu.

Uvědomujete si, jak jste už ve Slováckém divadle dlouho? Vybaví se vám první role, kterou jste tu hrála?

Jééé, ta čísla. Nevím přesně, ale asi čtyřiadvacet let. První rolí, kterou jsem ve Slováckém divadle začala zkoušet, byla paní Curleyová, a to v nádherné hře O myších a lidech. Nelze zapomenout.

Máte dceru, která se vám nedávno vdala. Věnuje se kumštu, a jak moc vám fandí?

Měla jsem takový zajímavý konec týdne. V pátek odpoledne pohřeb, večer premiéra a v sobotu svatba dcery. Bylo to náročné, ale krásné. Svatba byla v Polešovicích v kostele a bylo to velmi dojemné. I když Míša vyrůstala v herecké rodině, naštěstí se nepotatila ani nepomamila! Divadlo má ráda, bývá k nám i hodně kritická, ale nikdy neprojevila touhu stát na prknech, co znamenají svět! Což jsem, přiznávám, byla vždy ráda.

Máte koníčky či záliby, které nemají s divadlem či herectvím nic společného?

Když o tom tak přemýšlím, tak vlastně žádné mimodivadelní koníčky nemám. Vždy jsem ráda četla, bavil mě step, vedla jsem divadelní kroužek a to se vlastně svým způsobem divadla týkalo. Ale moment… MÁM!!! Vlastníme se svým nynějším manželem velkou zahradu. A tam jsem objevila svou zálibu v zavařování a zpracovávání ovoce a zeleniny... A když vám do toho svítí sluníčko, štěbetají ptáci, je to krása a pohoda až duše zpívá.