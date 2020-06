Představení poštovní známky Jezeří by měla doprovodit opera

Trautzlova umělecká společnost, která soubor Collegium hortense zastřešuje, chystá obnovení téměř 200 let staré opery Der Bergmönch (na motivy pověsti o tajemném vládci Krušných hor, který je předobrazem Krakonoše). Autorem hudebního příběhu o hornících, přírodě a mýtických stvořeních tajemného Krušnohoří je teplický purkmistr Josef Wolfram (1789–1839). Opera byla poprvé uvedena v roce 1826. Dočkala se mnoha repríz na předních evropských scénách. Nejúspěšnější bylo provedení v Berlíně roce 1828 při oslavách narozenin pruského krále.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako vydavatel českých poštovních známek rozhodlo o sloučení témat Jezeří a Hornická krajina Krušnohoří UNESCO do jedné emise. To přivedlo oba spolky k myšlence představit téměř 200 let starou krušnohorskou operu v obnovené premiéře právě na Jezeří.