Před dopady recese chrání zaměstnance Groz-Beckert variabilní pracovní doba

Zjednodušeně to znamená, že zaměstnanec má stabilní mzdu i v období, kdy odpracuje méně hodin, než je fond pracovní doby. V období, kdy je méně zakázek, může zůstávat doma za nesníženou mzdu a chybějící hodiny si odpracovat později, kdy se situace stabilizuje a zlepšuje. Může si ovšem také v období „hojnosti“ hodiny nadpracovat a následně si jejich přebytek vybrat formou volna nebo nechat proplatit jako přesčas.

„Tímto způsobem jsme schopni minimálně na jeden rok snížit výrobní kapacitu o dvacet procent bez propouštění a bez toho, že by to zaměstnanci jakkoli pocítili na mzdách. Jde o systém, který zajišťuje velmi stabilní zaměstnanecké prostředí. Výkyvy, ať chceme, nebo nechceme, přijdou a my se snažíme jejich negativním vlivům předejít a zmírnit z nich plynoucí důsledky na minimum,“ poznamenal jednatel Groz-Beckert Czech Marek Kubuš.