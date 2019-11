Poutavých zážitků nabízejí Jeseníky nepřeberně

Začala ve Městě Albrechticích v golfovém areálu. Head greenkeeper Rostislav Král, na jehož zahradě kdysi albrechtický golf začínal, podotkl, že velké hřiště na třech hektarech začali budovat v roce 2012. V současnosti má klub 180 členů a ročně pořádá několik turnajů. Zahrát si na šestijamkovém hřišti může po předchozí domluvě každý zájemce bez rozdílu věku. Odpovídající vybavení mu zapůjčí. Golfové dovednosti si tu hráči zdokonalují i v zimě. Indoor golf disponuje halou pro trénink cvičných odpalů do sítě i greenem pro puttování.

V depu Slezských zemských drah v Třemešné ve Slezsku Davic Chovančík představil historické lokomotivy i vagóny. Jejich třetí mašinku, parní lokomotivu z 40. let minulého století, teď rozebírají v Krnově a kotel poputuje na opravu do Kolína. Renovovaný stroj by měl opět vozit turisty po Osoblažské úzkokolejce příští rok v červnu.