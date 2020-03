Porodnice Městské nemocnice Ostrava zatím nepovoluje přítomnost otců po porodu

„Vzniklá situace nikoho z nás netěší. Víme, jak je to pro rodiče těžké. Pro maminky jsme nicméně připraveni udělat maximum, abychom jim chvíle u porodu co nejvíce zpříjemnili a byli jim oporou. Děkujeme za pochopení a za to, že nám nastávající rodiče pomohou chránit sebe, miminko, své nejbližší, zdravotnický personál i ostatní,” uvedl primář oddělení gynekologie a porodnictví MUDr. Marek Ožana.