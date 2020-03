Populární Kazma pomáhá nemocným s ALS

„Máme obrovskou radost z toho, kolik peněz se vybralo a jaký velký efekt to má. To jsme přesně chtěli. Nečekali jsme, že pomoc od lidí bude tak velká,“ raduje se Kazma a upřesňuje, na co budou peníze použity: „Jsme domluvení s ALSOU, že společně budeme v tomto roce pomáhat lidem s ALS, takže peníze půjdou ke konkrétním lidem a my to budeme v rámci ONE MAN SHOW Foundation natáčet. Lidé tak uvidí, komu konkrétně jsme pomohli a jak.“

„V ČR je kolem 1200 pacientů a jsou to pacienti i z okruhu MND (Motor neurone disease), což není jenom ALS, ale jsou to podobná onemocnění s jiným průběhem a jinou délkou přežití. U pacientů s ALS je to 3-5 let, u pacientů s primární laterární sklerózou to je 10-15 let a je to vlastně stejná nemoc, ale s trochu delším průběhem,“ řekla k tématu ředitelka spolku ALSA z.s., Mgr. Eva Baborová.