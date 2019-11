Pomoc při úklidu hrobů nabízí v Ústí nad Orlicí městská společnost

Co dodat? A není to jen kytka, při vzdálení se od hrobu zmizí hrabičky, košťátko, prostě vše, co se může nějak hodit. Takže takový úklid na otevřeném venkovním prostranství nevyžaduje jen dostatek sil a pohyblivosti, ale i přítomnost další známé osoby. Co však dělat, když žádná taková není již mezi živými?