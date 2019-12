Policie dopadla muže, který vyhrožoval střelbou v nemocnici v Uherském Hradišti

Pětileté vězení hrozí osmapadesátiletému devětkrát trestanému muži, který ve čtvrtek 12. prosince telefonicky oznámil Ministerstvu zdravotnictví, že má zdravotní potíže, nikdo ho nechce vyslyšet a Uherskohradišťské nemocnici by se mohlo stát to, co v Ostravě. Objekt ihned obsadily policejní hlídky.