Pohádka Sůl nad zlato na zámku v Opočně nadchla. Já chci ještě jednou, žadonily děti

Sůl nad zlato přivezla do renesančního skvostu pod Orlickými horami skupina nadšenců pod vedením Jaromíra Náměstka, šéfa návštěvnického provozu ze zámku Sychrov, která hraje pohádky na zámcích již osmnáct let a na výsledku je to opravdu vidět. Neschází jim vtip, především však schopnost reagovat na dětské repliky i tolik důležité nadšení pro věc.

A jak to vše proběhlo? Krátce poté, co zarachotil klíč v zámku vchodových dveří, objevil se komorník a pozval majitele vstupenek do zámeckých komnat. Do loveckého salonu dorazila také princezna Jelena se zbraní na zvěř přes rameno a pohádka začala.