Podpořme se navzájem, vyzývá Slovácko. Mobilizuje patriotismus i podporu pro tradiční výrobce

„Myšlenka se zrodila při společném dálkovém hovoru, kdy jsme přemýšleli, co dělat, když se toho nyní může tak málo. Tak udělejme to nejmenší, co můžeme – podpořme se navzájem v regionu, to je přece hodně!“ uvedl starosta Velehradu a člen Regionu Slovácko Aleš Mergental.