Počítačový turnaj herních legend v Poličce

„Pokud se chcete stát aktuálním přeborníkem v počítačových hrách, primárně v titulech, jež psaly historii herního průmyslu a byly nějakým způsobem průlomové, máte k tomu ideální příležitost. Poličské muzeum se rozhodlo uspořádat hráčský turnaj o skvělé ceny, který se koná v rámci doprovodného programu k interaktivní výstavě Retrogaming,“ informovala kurátorka akce Mgr. Simona Valchová.

„Předpokládáme, že nejzajímavější bude soutěž v tetrisu párů, kde budou soutěžit dvojice, které musí vzájemně spolupracovat. Tato verze fenomenální hry Tetris není moc známá - o to zajímavější to bude. Ovšem je potřeba se přihlásit se, potrénovat, a pak vyhrát,“ dodala.

Trénovat lze i muzejním pařanském doupěti, tedy herně s historickými počítači, s herním automatem i s moderními PC s emulátory se stovkami her, která je součástí již zmíněné výstavy.

Jako první se uskuteční utkání ve hře Street fighter II., turnaj bude probíhat na herním automatu. Jedná o jednu nejslavnějších bojových her historie. Při Street Fighter II si hráči vybírají svoji postavu s vlastním bojovým stylem a používají speciální pohyby založené na příkazech a konfiguraci se šesti tlačítky.

Druhým utkáním bude plošinová hra Pac-Man a turnaj proběhne na emulátorech herních automatů. Jedná se o velice populární, až kultovní plošinovou hru, která se stala symbolem všech počítačových her a předlohou pro mnoho mutací. Ale najde se snad někdo, kdo by neznal tuto legendární japonskou arkádovou hru?

Co ale možná nevíte, je to, že dnes již kultovní žluté kolečko s ústy a okem, pojídající vše co mu přijde do cesty, letos slaví čtyřicáté narozeniny. Za tu dobu se stalo symbolem většiny počítačových her a předlohou pro mnoho mutací, populárních písniček i televizní seriál a v neposlední řadě i maskotem poličské výstavy.

Třetí a poslední bude turnaj Tetris dvojic na ATARI ST. „Bylo nanejvýš jasné, že do turnaje musíme zařadit i nejslavnější počítačovou hru všech dob. Tetromina, neboli kostky skládající se ze 4 čtverečků, padají po obrazovce a hráč je rovná do zdi od dolního konce hrací plochy. Řádek zaplněný bez děr zmizí. Když je vymazána řada, vyšší řádky se propadnou o jeden řádek dolů. Hráč se snaží co nejdéle odmazávat řádky, hra končí, když zeď dostoupí horního okraje hrací plochy. Verze pro dva hráče, kteří musí spolupracovat, je specifickým typem tetrisu. Mezi herními poli je zeď, která postupně mizí s vyrušenými řádky. Jakmile je zeď menší, hráči si mohou vypomáhat kostkami,“ popisuje pravidla známé hry kurátorka akce.

Akce se uskuteční 28. března od 9.30 hodin. Registrace do turnaje probíhá do středy 25. března do 12.00 hodin.