Po městských bytech je v Bohumíně po nucené pauze velký hlad

„Zájem ze strany veřejnosti o nabízené byty byl po nucené přestávce enormní. Na licitacích se sešlo od osmi do třinácti dražitelů. U všech šesti bytů se cena nájemného za metr čtvereční vyšplhala nad sto korun,“ potvrdil vedoucí odboru správy domů bohumínské radnice Roman Klepek s tím, že nejvyšší nabídka dokonce přesáhla 155 korun.

Ti, kteří u licitace neuspěli, nemusejí zoufat. „Město má nyní k dispozici přes osmdesát volných bytů a postupně přibývají další. Každý z nich prošel před licitací komplexní rekonstrukcí, takže se lidé stěhují do nového,“ uvedl Klepek. Nabídku včetně detailního popisu bytů najdou lidé na městském webu a v městských novinách.

Veškeré vybrané nájemné vkládá město, které vlastní 4,3 tisíce bytů, zpět do oprav svého domovního fondu. Minulý rok do nich investovalo 142 milionů korun. Letos chystá například další hromadné zateplování cihlových domů, a to za 20 milionů korun.