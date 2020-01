Plzeň si připomněla židovské transporty

„Je téměř naší povinností si v prostorách této krásné synagogy připomenout ty, kteří se stali oběťmi zrůdného nacistického režimu a jejich nezměrné lidské utrpení,” uvedl Petr Baloun, I. místostarosta plzeňského centrálního obvodu. „Naší přítomností zde vyjadřujeme svoji snahu o to, aby jejich utrpení nebylo zapomenuto nejen současnou generací, ale i generacemi příštími, neboť ti, kteří holocaust a válku zažili, již pomalu odcházejí. To, co pro ně byla tehdy tvrdá realita a velmi bolestná zkušenost, je pro mnohé lidi dnes již vzdálené a další generace, které přijdou po nás, si jejich stále živé vzpomínky, už nebudou mít možnost poslechnout,” dodal Petr Baloun.