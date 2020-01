Pět kontinentů, GO a Regiontour 2020 nabízí nespočet zážitků ze světa i České republiky

Pavilon P je letos intuitivně rozdělen do pěti kontinentů a návštěvníci si tak projdou doslova celý svět. Vystavovatelé jim doporučí, na co by se při cestách měli připravit, kam se vydat za těmi nejlepšími zážitky a poskytnou jim i celou řadu dalších důležitých informací. O svých cestách budou vyprávět Dan Přibáň a Tomáš Poláček.

GO a Regiontour pořádá 16. ledna konferenci, která poradí, jak bojovat s overtourismem (o přehlcenosti míst turistickým ruchem), 17. ledna bude probíhat konference Travelevolution (o moderní propagaci). Účastníky čeká sedm vysoce profesních panelů. Vydat se můžete i na pomyslný výlet po městech a krajích. Jistě najdete inspiraci pro dovolenou na lodi i v karavanech. GO a Regiontour je také o ochutnávání místních dobrot, které nabízí Festival krajových specialit.

Obří food festival GO to FoodPark najdete v pavilonu F brněnského výstaviště a navštívit ho můžete od 17. do 19. ledna. „GO to FoodPark se skládá ze tří sekcí. Celorepublikovou premiéru bude mít přehlídka podniků z aktuálně největšího gastro bestselleru 365 Gastromapa Lukáše Hejlíka. Sekce Ochutnej svět osloví návštěvníky kontinentální kuchyní, cizokrajnými pokrmy a extrémní kuchyní,“ sdělila organizátorka festivalu Dana Drásalová.