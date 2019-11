Permanentní svátky a tisíce medvědů nabízí Vánoční dům v Doubí u Karlových Varů

Tady dostanete do očí takový nářez ozdob, figur, doplňků, že vám z toho půjde hlava kolem. Umělé rampouchy, pozemskou squadru nebeských andělů všech velikostí a materiálu, samozřejmě typicky české soby, figurek nepočítaně, k tomu budete v zajetí koled. Vydržet to téměř všechny dny v roce musí být pro silné nátury.

Promlsat si můžete chuťové pohárky v kavárně a cukrárně. V podzemí je muzeum Vánoc, sklepení je přes 650 let staré. Provede vás tradicí Vánoc, a jak se slaví ve světě. Najdte tu betlémy, ozdoby, pohlednice a mnoho další artefaktů. Popsat se to vše nedá, chce to vidět.

Otevřeno mají denně od 13 do 18 hodin, v listopadu a prosinci od 10 do 20 hodin. Vstupné 120 Kč pro dospělé a 60 Kč pro děti a seniory, děti do 3 let neplatí nic.